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«Похожи?»: Эвелина Хромченко показала своего взрослого сына

Единственному наследнику телеведущей 24 года.

«Похожи?»: Эвелина Хромченко показала своего взрослого сына
Эвелина Хромченко. Кадр из передачи "Модный приговор" / Первый канал

49-летняя телеведущая Эвелина Хромченко — признанный эксперт в мире моды. Фэшн-критик с удовольствием делится секретами стиля как в передаче «Модный приговор» на Первом канале, так и на мастер-классах и семинарах. А вот личная жизнь для теледивы — табу.

Но исключение Хромченко сделала накануне. Телеведущая показала своего единственного сына. Молодой человек возмужал, похорошел и стал ростом выше своей мамы.

«Похожи?» — спросила теледива у фолловеров.

Эвелина Хромченко с сыном
Эвелина Хромченко с сыном. Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko/

Сыну Хромченко Артемию уже 24 года, его отцом является Александр Шумский. Брак с ним был студенческим, но продлился довольно долго. Правда, в 2011 году Эвелина и Александр развелись.

К слову, сейчас Хромченко находится в гражданском браке с художником Дмитрием Семаковым. Планируется ли свадьба, неизвестно.

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