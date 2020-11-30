Дети звезд, которые подвергались травле подписчиков
Видео
«Жизнь других» в Осло: почему норвежские тюрьмы похожи на санатории
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Может, я не права»: Роза Сябитова заговорила о сексе с ровесниками сына

Телеведущая высказалась на тему отношений молодых мужчин с женщинами гораздо старше себя.

«Может, я не права»: Роза Сябитова заговорила о сексе с ровесниками сына
Роза Сябитова. Фото: instagram.com/syabitova_roza/

Популярная телесваха Роза Сябитова подняла на своей страничке в Instagram щекотливую тему. Звезда решила поговорить об отношениях зрелых дам с юными кавалерами.

Сейчас в обществе явно намечается новый тренд, некогда популярный только среди селебрити. Перестает считаться зазорным, когда женщины в возрасте за пятьдесят заводят романы с молодыми людьми, порой годящимися им в сыновья. Ведь, в конце концов, мужчины же женятся на ровесницах своих дочерей. И ничего.

«Эти женщины зачастую отлично выглядят, они здоровы, умны, активны, сексуальны, и с ними интересно», — пытается анализировать ситуацию Роза Сябитова.

Телеведущая прекрасно понимает представительниц прекрасного пола, которые делают такой выбор. Зрелые женщины уже не стремятся к замужеству, им не надо рожать детей, а значит, отношения для них — это способ получить еще одно удовольствие от жизни.


Правда, сама Роза Сябитова признается, что не представляет себя в такой ситуации.

«Не хочу сексуальные отношения с молодым мужчиной, который является ровесником моего сына. Может я не права, и не заметила, как изменился мир?» — высказалась телесваха.

Смотрите также

Тэги

google новостиинтимные отношенияРоза СябитоваРоза Сябитова последние новостисваха Роза Сябитовасекс