Постройневшая Лариса Долина предстала в новом образе

65-летняя Лариса Долина нашла в своем плотном графике время на проект «Суперстар!» на НТВ. Звезда выступает в нем в качестве одного из судей. Но и продолжает усиленно работать над свежим репертуаром и готовит премьеру песни.

Накануне дочь Ларисы Александровны Ангелина у себя в микроблоге показала новый образ мамы, в котором она предстает на записи трека. Поводом стал праздник.

«С Днем матери», — поздравила всех причастных Ангелина.

Оказалось, что Лариса Долина выбрала для съемок новый яркий образ, который невероятно омолодил эстрадную диву. Пышные мелкие кудри, платье нежно-голубого цвета с вертикальными вставками визуально сделало фигуру Долиной еще стройнее. И подписчики не смогли не отметить это в комментариях.

«Боже, она столь красива что я не верю что она существует», «Неотразимая», «Боже, какая Дива», «Хороша в своей естественности», «Опять похудела Молодец», «Очень красивая», — пишут фолловеры.

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