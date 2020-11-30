«Остается лукавой классной бабой»: Баста рассказал, за что обожает Пугачеву

Артист лично знаком с Примадонной и работает с ее мужем.

Баста на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» вспомнил, как познакомился с Аллой Пугачевой. Встреча произошла на заседании комитета Государственной Думы, по итогам которой хотели ограничить работу музыкальных площадок. Произошло это в 2016 году, когда организаторов концертов хотели подвести под рамки саморегулируемых организаций и обязать платить взнос с каждого члена СРО.

Примадонна тогда выступила с резкой критикой законопроекта, назвав артистов в этой ситуации «крепостными». Звезда посчитала, что нельзя принимать такие решения без них.

«Был такой скандал и был такой момент, когда мне пришлось накинуть пиджачок и пойти туда. Она, уходя, погладила меня по плечу и сказала: «Будь здоров, мой хороший». И я потом ждал продолжения встречи. Она замечательная!» — вспомнил Василий Вакуленко.

Ксения Собчак на это скептически заметила, что про Примадонну никто не осмеливается говорить плохо, тем более у Басты работает ее муж Максим Галкин. Он ведет программу «Музыкалити» от продакшена Вакуленко Gazgolder.

Василий категорически возразил, заявив, что искренне восторгается ей.

«Я могу сказать о ее чувстве юмора замечательном. И о том, что она в своем возрасте остается лукавой классной бабой, в хорошем смысле», — сказал артист.

Позже он стал общаться со звездой уже благодаря сотрудничеству с ее мужем.

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