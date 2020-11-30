«Без слез не взглянешь»: в Сети появились фото могилы Евгения Осина

Спустя два года со дня похорон певца памятник на погосте так и не появился.

Экс-солист группы «Браво», исполнитель хитов «Плачет девушка в автомате», «Таня плюс Володя» и других нетленок, Евгений Осин скончался от остановки сердца два года назад. Последние дни своей жизни артист много пил, страдал от невостребованности и нужды в деньгах. Ему было 54 года.

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Похороны Осина состоялись на престижном Троекуровском кладбище. Организовал проводы и купил место для могилы Андрей Разин, основатель «Ласкового мая». Только прошло всего два года, но памятник на захоронении так и не появился — родные, очевидно, редко навещают это место. Судя по фотографиям, которые появились в Сети, им не до благоустройства.

Покосившийся на деревянном кресте портрет кумира 90-х, лежащие вазы с цветами, железная оградка, нуждающаяся в покраске — это зрелище предстает перед посетителями-поклонниками, которые навещают могилу кумира.

«Без слез не взглянешь. Когда умирают молодые, это такое горе», — приводит слова поклонницы сайт «Экспресс-газета».

Напомним, Евгений Осин был дважды женат. У него есть 18-летняя дочь Агния от первого брака, которая получила в наследство московскую квартиру отца и несколько мотоциклов. Но в последние годы Осин сожительствовал с Еленой Скорняковой и хотел удочерить ее наследницу. Женщина инициировала судебные тяжбы за имущество в надежде получить свою долю.

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