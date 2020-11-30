«Семьи больше нет»: внучка Стриженова развелась после шести месяцев брака

Внучка Олега Стриженова — Александра — получила предложение руки и сердца от отца своих детей, молодого человека по имени Артур, зимой этого года. Летом, 6 июня, пара сыграла свадьбу и планировала еще одного малыша. Крестными его были бы дядя и тетя Александры — Александр и Екатерина Стриженовы. Об этом мечтала 33-летняя девушка. Но после полугода совместной жизни, брак распался.

«Моя семья давно уже видимость. Ее нет. И как бы мне ни было сейчас больно, я должна это признать… Моей семьи больше нет», — написала Стриженова в Instagram.

Причину расставания Александра пока не называет, но, возможно, сделает это в ближайшем будущем.

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