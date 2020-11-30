«Это сделала женщина»: Валентина Титова заявила, что Георгия Рерберга убили

По словам актрисы, она корила себя, что не оказалась в тот момент рядом с мужем.

Актриса Валентина Титова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что ее второго мужа оператора Георгия Рерберга убили. Причем сделала это, по ее уверениям, женщина.

«Я в те годы купила дом за Волгой и поехала в нем прибираться. Готовилась к приезду внучки. И в это время его убили. У него были гости. Они до сих пор живы. Я пошла к своему другу, адвокату, он показал все в книжках. Сказал, что их посадят максимум на год. Потом выйдут и могут начать мстить. Я всегда помню, что у меня дети». Валентина Титова

По словам актрисы, она прекрасно знает, кто это сделал.

«У нас дверь всегда открыта. У людей искусства всегда так. Это был клофелин. Это было преднамеренное убийство. Должна была сбыться мечта кое-кого, но не состоялась. Никто не знал, что я наследница его состояния. Смерти, как я думаю, нет. Мы просто переходим в другую жизнь. Я встречалась позже с теми, кто это сделал. Это сделала женщина. Я корила себя, что уехала тогда. Не надо было уезжать. Тогда ничего бы не случилось», — заметила она.

Кинооператор Георгий Рерберг умер в 1999 году в возрасте 61 года. Официальной причиной его смерти значится разрыв сердца.

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