«Месиво помойки»: Валентина Титова вспомнила роман своего второго мужа с Ренатой Литвиновой

Как отметила актриса, она никогда не общалась с коллегой по этому поводу.

Актриса Валентина Титова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем втором муже операторе Георгии Рерберге, у которого в конце его жизни случился роман с молодой на тот момент актрисой Ренатой Литвиновой.

«Встретилась я с Рербергом на съемках картины «Отец Сергий». Ко мне подошел человек с замученным лицом. Он сказал, что его фамилия Рерберг. Ему в день нашей встречи исполнилось сорок лет. Он, к сожалению, был не очень разумным, но нахальным. Стал, к примеру, класть мне руку на коленку. Я, если честно, брезгую в такие моменты. Он не ожидал, что я дам ему отпор. Я не думаю, что Рерберг меня полюбил. Он, вообще, был очень простой, дурачок такой». Валентина Титова

Как отметила актриса, в итоге она вышла за него замуж, но общих детей у них с оператором не родилось.

«Это были страшные голодные годы. У нас мог родиться сын, но я сделала аборт. Спустя годы я жалела об этом. В его жизни было много актрис — Рената Литвинова, например. С ней мы никогда не общались. Мне-то зачем общаться? Почему я должна общаться в этом месиве помойки? Мне это не интересно и нечего выяснять», — заявила актриса.

Кинооператор Георгий Рерберг ушел из жизни в 1999 году. Ему был 61 год. По официальной версии, у него случился разрыв сердца.

Смотрите также: