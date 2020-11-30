СМИ: Гагарина официально подала заявление на развод, требуя опеки над дочкой

Полина Гагарина обратилась в мировой суд с заявлением о разводе. После года раздельного проживания с мужем фотографом Дмитрием Исхаковым, она решилась оформить окончание отношений официально. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники информации.

По данным паблика, певица требует опеки над трехлетней дочерью Мией, но не возражает против общения с ней отца. Кроме того, артистка планирует через суд делить имущество с экс-возлюбленным, включая коттедж и несколько квартир.

Отметим, что для 33-летней блондинки этот развод станет уже вторым. Ранее она не смогла сохранить отношений с актером Петром Кисловым, прожив с ним всего три года. От этого союза у нее остался наследник Андрей, мальчик родился в 2007-м году. Второй муж Дмитрий Исхаков принимал участие в воспитании пасынка с шести лет и считал его практически родным ребенком. После размолвки с женой, он писал в социальных сетях, что тоскует по детям.

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