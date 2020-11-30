«Даня, дорогой, давай найдемся»: Влад Сташевский публично обратился к сыну, которого бросил много лет назад

Влад Сташевский пытается сделать яркий камбек на сцене. Звезда 90-х принимает участие в шоу телеканала «НТВ» «Суперстар!».

Давно не появлявшийся перед многомиллионной аудиторией Влад Сташевский решил использовать этот шанс в личных целях. Во время передачи вокалист обратился к своему старшему сыну Даниилу, родившемуся в браке Сташевского с Ириной Алешиной.

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После распада семьи певец много лет не общается с наследником и страдает из-за этого. Влад Сташевский надеется, что ему удастся восстановить отношения с сыном.

«Даня, дорогой, я буду рад увидеться. Давай как-нибудь состыкуемся, найдемся. Уже пора, уже можно», — сказал Влад Сташевский.

Кстати, сам вокалист тоже рос без отца. После развода мужчина не особенно горел желанием видеться с наследником. Сейчас папы Влада Сташевского уже нет в живых. Музыкант признался, что давно его за все простил.

«Папы год уже как нет. Я простил отца еще при его жизни. Это важно», — признался Влад Сташевский.

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