Маленькая принцесса: дочь Николаева навела красоту у визажистов «Мосфильма»

Пятилетняя дочь Игоря Николаева Вероника впервые участвовала в телевизионной новогодней съемке на «Мосфильме». Об этом музыкант рассказал в личном блоге, а процесс подготовки малышки он снял на камеру.

В кадре девочка с вечерней укладкой волос прилежно (и явно с удовольствием) восседает в кресле гримерной комнаты. В этот момент над ней трудятся сразу двое специалистов по стилю. «Ты красишься?» — спросил ее визажист. Ника призналась, что нет, а в ее запасниках есть исключительно детская помада в виде мороженого.

Ранее, композитор рассказывал про свою младшую наследницу, что она пишет музыку и стихи, как и он. А вот тембром голоса малышка явно пошла в маму Юлию Проскурякову. Спутница Николаева в последнее время активно снимается в кино, в основном телесериалах.

Напомним, это третий брак для музыканта, кроме Наташи Королевой, он был женат на своей школьной любви Елене Кудряшовой. В этом союзе родилась дочь Юлия, сейчас ей уже за 40, она работает врачом и живет в Майами.

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