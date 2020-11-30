«Уникальная женщина!»: 69-летняя помолодевшая Ирина Алферова запечатлелась с дочерью

Накануне благодарные и любящие дети поздравляли своих ненаглядных мам с их праздником. Кто-то из звезд смог навестить родительниц и лично сказать в глаза все нежные слова, но для кого-то это оказалось невозможно. Например, из-за пандемии коронавируса телеведущая Ольга Орлова не стала рисковать здоровьем любимой матери и поздравила ее по телефону. Многие поклонники, увидев на фото родительницу звезды, поразились ее молодости.

больше по теме Кристина Асмус показала свою красивую и моложавую маму Актриса запечатлелась с родительницей на селфи в День матери.

Цветущему виду 69-летней Ирины Алферовой тоже порадовались. Дочь легенды советского кинематографа, 46-летняя Ксения, запечатлелась с мамой на селфи на радость фанатам. Она написала:

«В маме столько тепла, что на всю страну, вот уже во многих поколениях хватает! Уникальная женщина! Поверьте, при всей своей известности, востребованности, ее хватает и на всех членов ее многочисленной семьи!» — призналась Алферова-младшая.

Фолловеры поспешили заметить, как прекрасна их любимица. Обе звезды на снимке больше походят на двух сестер, а не на дочь и мать.

«Одни глаза чего стоят! Наша любимая Констанция!!!», «Ух ты! Так и хочется спросить, а мама-то, которая? Ира с годами все лучше!», «В ней есть что-то особенное. Ну красавица необыкновенная и эти глаза, которые светятся добром и чистотой!», «Две сестры, красивые, умные, талантливые!!!» — пишут в комментариях.

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