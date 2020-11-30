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«Деньги для нее дороже жизни»: Титова вспомнила, как Фатеева пыталась повторно завоевать Басова

По словам актрисы, ее коллега оказалась очень алчной и расчетливой женщиной.

«Деньги для нее дороже жизни»: Титова вспомнила, как Фатеева пыталась повторно завоевать Басова
Наталья Фатеева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Валентина Титова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как ее коллега Наталья Фатеева пыталась повторно покорить сердце режиссера Владимира Басова. Титова была третьей женой знаменитого режиссера, а Фатеева — второй.

Валентина Титова
Валентина Титова. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Надо знать Фатееву. Деньги для нее дороже жизни. Она посчитала, что он хорошо заработал пока жил со мной. Но она забыла, что, живя со мной, нельзя копить деньги. Потому что я иначе к этому отношусь. Деньги надо тратить тут же. Получать на них удовольствие. Вы их заработали? Получите удовольствие. Сделайте себе приятное. Потому что вы накопите деньги, уйдете из жизни, а ваши внучки будут пить, гулять и веселиться. И будут дурами. Человек должен работать. Надо научить детей работать, зарабатывать и относиться с уважением к своему ремеслу. К тому, чем ты занимаешься. Вот это главная задача».

Валентина Титова

Как отметила Титова, поощрять женщин деньгами — дохлый номер.

«Денег у Басова не оказалось, и он на ней не женился. Он не стал платить по ее счетам», — заявила она.

Напомним, что Владимир Басов ушел из жизни в 1987 году. От брака с Титовой у нее осталось двое детей, сын и дочь, а от Фатеевой — один сын.

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