«Деньги для нее дороже жизни»: Титова вспомнила, как Фатеева пыталась повторно завоевать Басова

Актриса Валентина Титова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как ее коллега Наталья Фатеева пыталась повторно покорить сердце режиссера Владимира Басова. Титова была третьей женой знаменитого режиссера, а Фатеева — второй.

«Надо знать Фатееву. Деньги для нее дороже жизни. Она посчитала, что он хорошо заработал пока жил со мной. Но она забыла, что, живя со мной, нельзя копить деньги. Потому что я иначе к этому отношусь. Деньги надо тратить тут же. Получать на них удовольствие. Вы их заработали? Получите удовольствие. Сделайте себе приятное. Потому что вы накопите деньги, уйдете из жизни, а ваши внучки будут пить, гулять и веселиться. И будут дурами. Человек должен работать. Надо научить детей работать, зарабатывать и относиться с уважением к своему ремеслу. К тому, чем ты занимаешься. Вот это главная задача». Валентина Титова

Как отметила Титова, поощрять женщин деньгами — дохлый номер.

«Денег у Басова не оказалось, и он на ней не женился. Он не стал платить по ее счетам», — заявила она.

Напомним, что Владимир Басов ушел из жизни в 1987 году. От брака с Титовой у нее осталось двое детей, сын и дочь, а от Фатеевой — один сын.

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