«Надеюсь, он попал в рай»: звезда 90-х Алиса Мон высказалась о смерти мужа-тирана

Популярная в 90-х годах исполнительница Алиса Мон стала участницей проекта телеканала «НТВ» «Суперстар!».

В эфире программы 56-летняя звезда пожаловалась, что страдает без внимания мужчин. Певица призналась, что уже восемь лет живет в полном одиночестве. И ее участие в шоу «Суперстар!» — это не что иное, как попытка встряхнуться, обрести уверенность в себе, и возможно, наладить личную жизнь.

Создатели программы организовали для Алисы Мон встречу с известным психологом Анеттой Орловой. Во время консультаций со специалистом певица сможет разобраться в себе и залечить все еще кровоточащие раны после расставания с мужем-тираном Сергеем Муравьевым.

Алиса Мон признается, что иногда просыпается по ночам от ужаса.



Супруг сделал ее популярной певицей, написав хит «Подорожник». Но при этом был жутким ревнивцем и страшно избивал жену. От рук тирана Алиса Мон спаслась, вернувшись вместе с маленьким сыном на родину, в Иркутскую область.

Не так давно звезда 90-х узнала, что бывший муж умер от онкологии в феврале 2020 года.

«Я молила много лет, чтобы меня избавили от него. Сергей умер в этом году, надеюсь, что он попал в рай», — поделилась Алиса Мон в программе «Суперстар!»

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