«Мне приписали роман с Крамаровым»: Титова объяснила, почему развелась с Басовым

Актриса Валентина Титова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему рассталась со своим первым мужем актером и режиссером Владимиром Басовым.

«С Басовым у нас была даже не любовь, а скорее работа, творческий союз. Мне это было очень интересно. Он такой болтун. Буквально меня уболтал, что я согласилась выйти за него замуж. Разговаривал и показывал, какой он великий».

Как отметила Валентина Титова, их брак разрушили сплетни.

«Мне приписали роман, хотя ничего не было такого. Сначала с композитором, потом с Савелием Крамаровым. Я не знаю, верил или нет Басов в эти сплетни. Но после этого он начал сильно пить. Какое-то время он ловко все скрывал. После его ухода из жизни родственники сказали, что якобы он пил даже уксус.

Я молодая была, конечно, в те годы. Помню, как он первый раз ударил меня по лицу. К нам пришла квитанция, что ему надо ложиться на лечение в диспансер. Он был против этого. Случались у нас драки. Я тогда не знала, что бывшая жена Владимира Басова Наталья Фатеева ушла от него тоже из-за алкоголя», — сказала актриса.