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«Мне приписали роман с Крамаровым»: Титова объяснила, почему развелась с Басовым

По словам актрисы, ее первый муж много пил.

«Мне приписали роман с Крамаровым»: Титова объяснила, почему развелась с Басовым
Валентина Титова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Валентина Титова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему рассталась со своим первым мужем актером и режиссером Владимиром Басовым.

Валентина Титова и Владимир Басов
Валентина Титова и Владимир Басов. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«С Басовым у нас была даже не любовь, а скорее работа, творческий союз. Мне это было очень интересно. Он такой болтун. Буквально меня уболтал, что я согласилась выйти за него замуж. Разговаривал и показывал, какой он великий».

Валентина Титова

Как отметила Валентина Титова, их брак разрушили сплетни.

«Мне приписали роман, хотя ничего не было такого. Сначала с композитором, потом с Савелием Крамаровым. Я не знаю, верил или нет Басов в эти сплетни. Но после этого он начал сильно пить. Какое-то время он ловко все скрывал. После его ухода из жизни родственники сказали, что якобы он пил даже уксус.

Я молодая была, конечно, в те годы. Помню, как он первый раз ударил меня по лицу. К нам пришла квитанция, что ему надо ложиться на лечение в диспансер. Он был против этого. Случались у нас драки. Я тогда не знала, что бывшая жена Владимира Басова Наталья Фатеева ушла от него тоже из-за алкоголя», — сказала актриса.

Валентина Титова и Владимир Басов были вместе 14 лет. У них родились двое детей — сын Александр и дочь Елизавета.

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