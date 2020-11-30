«На днях разведемся»: Ольга Спиркина не смогла ужиться с племянником Никиты Михалкова

Актриса была счастлива в пятом браке всего три года.

Актриса Ольга Спиркина в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что разводится со своим мужем Дмитрием Кончаловским, это племянник режиссеров Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского.

«Мы с ним знакомы с шестнадцати лет. Периодически встречались на протяжении всей жизни. В зрелом возрасте опять пересеклись. Он тогда был весь разрушенный. От него ушла жена. Да еще и без работы он остался. И у нас вспыхнули чувства».

Ольга Спиркина

Как отметила Спиркина, через какое-то время она поняла, что они совершенно не могут быть вместе.

«Я ужасная женщина, диктатор. Я не пью и не курю. У меня все должно быть чисто. А он творческий человек. Любит поспать побольше. В итоге я поняла, что не хочу быть мамой для него. Кроме того, он пил. Бывали, что уж скрывать, у него запои. Он просто любит выпивать, что и не скрывает. Он выпивал по две бутылки вина в день. Я два раза подавала на развод. Но мне на электронную почту приходили отказы. Он оба раза не подтверждал развод. На днях мы пойдем и разведемся», — заявила Ольга Спиркина.

больше по теме Расставшаяся с племянником Никиты Михалкова Ольга Спиркина заговорила об изменах Актриса честно призналась, что не была верна своему второму мужу.

Напомним, что у Ольги Спиркиной Дмитрий Кончаловский пятый по счету муж. От предыдущих союзов у нее на свет появились две дочери.

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