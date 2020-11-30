Бывшая гражданская жена Ивана Жидкова рассказала, как актер похитил у нее ребенка

Бывшая гражданская жена актера Ивана Жидкова модель Лилия Соловьева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как у нее возникли трудности в общении со звездой после расставания. Актер даже на какое-то время забирал к себе их общего трехлетнего сына Степана без ее разрешения.

«У нас сейчас неофициальные алименты. Когда мы разошлись, то он спросил: «Что ты хочешь?» Я сказала, что мне надо 50 тысяч рублей в месяц на сына. Будем видеться с ребенком поровну времени. В итоге он согласился на мои условия».

Лилия Соловьева

По словам Соловьевой, актер бывало на неделю забирал сына к себе. До какого-то момента все было хорошо.

«Потом пришла пандемия. Я живу с мамой и тетей. Я — социально ответственная. Попросила его повременить с приходами ко мне домой. Но он этого не понимал. Потом мы с мамой уехали за город. Он приехал к нам. Полчаса погулял и уехал. Потом мне звонят из опеки, якобы я не даю ему видеться с ребенком. Через неделю Иван опять приехал. Причем с другом и на джипе. И он забрал ребенка, хотя я была против. Через два с половиной дня он сам вернул сына. Все было закрыто, торговые центры, детские площадки, поэтому он не смог с ним долго находиться», — заявила она.

Напомним, что Жидков и Соловьева были вместе всего два года. У актера также есть дочь Маша от актрисы Татьяны Арнтгольц.

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