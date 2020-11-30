Двойная порция красоты: Александрова без макияжа запечатлелась со своей голубоглазой мамой

Многие поклонники заметили, что внешность звезда унаследовала от своей родительницы.

Российским телезрителям Марина Александрова особенно полюбилась после выхода сериала «Екатерина» в 2014-м. Потом последовало несколько новых частей, которые тоже с упоением смотрели россияне. Великолепная игра и яркая внешность актрисы оставили неизгладимый след в сердцах ее почитателей.

Как оказалось, свои выразительные глаза и харизму звезда унаследовала от мамы Ирины Анатольевны. Снимком с родительницей артистка поделилась в личном блоге.

«Мамуля, большей любви, чем ты даришь нам всем, я никогда не встречала! В твоих глазах это видно! Будь здорова и улыбайся чаще, мы тебя очень любим!» — написала она в Instagram.

Отметим, что Александрова запечатлелась с мамой без макияжа, тем самым доказав, что ее привлекательность — вовсе не дело рук искусных визажистов и киномонтажеров.

«Мама и дочь красавицы! А глаза у обеих – огонь!», «Какая красавица, Ваша мама. Пусть она радуется каждому дню», «Так вот откуда Ваши красивые глаза», «Мама даже красивее», «По глазам видно, что мама добрая», — прокомментировали пост Марины фолловеры.

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