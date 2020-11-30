Как сестренки: Ольга Орлова показала свою моложавую красавицу-маму

В День матери телеведущая не смогла навестить родительницу.

Многие звезды в День матери лично встретились со своими родственницами, чтобы обнять и поздравить их. Но у кого-то в силу обстоятельств праздничный визит не состоялся. И телеведущая Ольга Орлова — в их числе.

43-летняя певица и ведущая шоу «Дом-2» разместила в микроблоге снимок со своей красивой мамой Галиной Егоровной. Девушка призналась, что из-за пандемии коронавируса уже несколько месяцев не может увидеться с ней лично:

«Мои родители в группе риска из-за возрастной категории, а я работаю каждый день и веду активный образ жизни, то боюсь подвергнуть их риску», — отметила Орлова.

Однако телефонные разговоры спасают, и дочка часто созванивается с мамой. Подписчики поспешили признать:

«Какая очаровательная мама! Здоровья на долгие годы!», «Мама какая у вас молодежная, стройная, очень красивая», «Какая молодая, красивая Мамочка», «Красавицы! Как сестренки», «Мама молодо выглядит!» — заметили многие.

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