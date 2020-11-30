«Счастье»: Екатерина Климова показала, какой была в советском детстве

В День матери 42-летняя Екатерина Климова разворошила семейный альбом, в нем звезда теленовеллы «Бедная Настя» обнаружила кадр, сделанный еще в советское время. На черно-белом снимке фотограф запечатлел ее маму Светлану Климову, на руках которой оказалась маленькая Екатерина.

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Трудно сказать, какие эмоции в тот момент переживала будущая артистка, но она явно была чем-то недовольна — возможно, просто не хотела фотографироваться. А вот взгляд родительницы Климовой был мягким и теплым, таким, каким бывает только у матерей. По прошествии многих лет, этот момент актриса вспоминает, как счастливый.

«Какое счастье и радость быть рядом со своей любимой мамой и каждый день говорить ей важные и нужные слова о любви. Давайте не упускать время и сделаем это прямо сейчас!» — написала она в личном блоге.

Светлана Владимировна является частой гостьей своей младшей дочки, домохозяйка, увлекается кулинарией. Она также поставила на ноги вторую дочь Викторию, родившуюся в 1974-м году. Судьбу мамы Климовой трудно назвать простой, ее мужа (отца актрисы) Александра Григорьевича осудили в 1979-м году за непреднамеренное убийство. В то время их дочерям было 5 и 1 год. Семья воссоединилась только через 12 лет, в то время Екатерине Климовой было уже 13.

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