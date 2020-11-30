«Собака!»: Тодоренко посмотрела выступление мужа и расплакалась

В последнем выпуске шоу «Ледниковый период» проект покинула пара участников — Влад Топалов и Елена Ильиных. Они не смогли покорить сердца судей своим пронзительным выступлением, и теперь остались за бортом.

Больше всех, кажется, расстроена жена Топалова, телеведущая Регина Тодоренко. Хотя она тоже в числе участников шоу, в паре с Романом Костомаровым. Девушка тяжело пережила уход мужа и расстроилась до слез.

«Я дико расстроена, что мой муж @vladtopalovofficial вчера выбыл из проекта. Я была уверена, что пара #ТопаловИльиных дойдут до финала», — призналась артистка.

При этом Тодоренко со слезами на глазах рассказала, что посмотрела последний номер супруга, и не смогла сдержать эмоций: «Красиво танцует, собака!».

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