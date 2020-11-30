Алсу представила ролик с участием своей мамы — миловидной блондинки

Певица поблагодарила родительницу за все хорошее, что та ей сделала.

Певица Алсу вслед за Кристиной Орбакайте, Яной Поплавской, Лерой Кудрявцевой и Александрой Захаровой решила представить публике свою маму. В День матери звезда смонтировала ролик с фотографиями из семейного архива, где главной героиней выступает Сафина Разия Исхаковна, родительница артистки.

«Спасибо за жизнь, за терпение, за бесконечную, безусловную любовь, которая может творить чудеса», — обратилась она к своей маме в личном блоге.

Снимки певица наложила на свою новую песню «Если ты будешь рядом, мама», посвятив ее всем матерям. Фолловеры с воодушевлением восприняли ролик своей любимицы, заметив, что привлекательной внешностью Алсу пошла в Разию Исхаковну. На большинстве фотографий она предстает блондинкой с короткой элегантной стрижкой.

«Очень!!! Прямо в самое сердце», «Какая у вас мама красивая!», «Алсу, вы так напоминаете свою очаровательную маму, очень трогательное видео и песня за душу берет», «Вы так похожи на маму, она очень красивая, просто удивительно», «Мамины глаза у вас», «Алсу, у вас очень привлекательная мама, очень! И вы, Алсу, тоже сама нежность, здоровья вам и вашей маме на долгие лета», «Красивая у вас мама и вся семья красивая!!!» — написали пользователи Сети в блоге знаменитой брюнетки.

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