Мария Порошина в белоснежном ажурном платке и принтованной куртке отметилась в храме

Марию Порошину все чаще стала замечать в православных храмах, а личный блог звезды наполняется кадрами из мест богослужений. Актриса никак не комментирует свое увлечение, но выглядит на этих кадрах очень счастливой.

На последнем она предстает в белой куртке с цветочным принтом и джинсах, а ее голову покрывает ажурный летящий платок. Звезда запечатлелась на ступенях храма, ее лицо озаряет улыбка. Светлое фото артистки произвело сильное впечатление на ее фолловеров.

«Мария, вы очень талантливая и красивая дама, актриса, очень люблю фильмы с вашим участием, с Днем мамы вас, будьте счастливы!», «Вы прекрасная женщина и актриса, добрая и приятная», «Настоящая мама и женщина с большой буквы», «Красивая женщина, красивое место, очень рады за вас», «Наверное, в День матери пошли помолиться за близких? Здоровья им и вам тоже, будьте счастливы», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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