«Моя самая красивая мама»: дочь Захарова поделилась редким семейным кадром

Актриса и режиссер Александра Захарова поделилась в личном блоге снимком из семейного архива, на котором запечатлена она сама в детстве и ее мама, верная жена Марка Захарова Нина Лапшинова.

«Моя Прекрасная, Мудрая, самая Красивая МАМА», — подписала она редкий кадр.

Актриса Нина Лапшинова всегда была в тени яркого таланта своего мужа, но ее ценили как в Пермском драмтеатре, так и в московском театре «Эрмитаж», где она работала. Однако все свои силы женщина все-таки вкладывала в семью и своего супруга, который был очень благодарен ей за это.

Многие фолловеры Александры Захаровой были удивлены, увидев ее маму. «Как вы похожи», «Вы удивительным образом похожи на обоих родителей, спасибо им за Вас!», «Просто поразительно. Всегда думал, что вы на отца похожи, а теперь вижу, что мамино лицо», «Красивая мама, жаль, что про нее мало что известно», — написали комментаторы.

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