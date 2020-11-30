Почти Монро: 55-летняя жена Певцова пошла на эксперимент с имиджем

Жена Дмитрия Певцова Ольга Дроздова в последнее время часто экспериментирует со стилем. Сосем недавно поклонники видели ее жгучей брюнеткой с черным каре, при этом акцент актриса поставила и на губах, подчеркнув их красной помадой, и на глазах, выделив их в духе смоки айс.

Как оказалось, преображение случилось ради нового проекта — постановки театра «Современник» «Первый хлеб». Теперь же звезда решилась на более кардинальные перемены: она стала блондинкой с кудрявыми локонами, которые некогда были популярны благодаря Мэрилин Монро. Алые губы Ольга решила оставить, а вот глаза уже не стала подчеркивать столь ярко, как это было ранее. Легкий образ 55-летняя Дроздова решила дополнить футболкой с игривой надписью: «Яхухоль и тыхухоль». Фото со своим преображение звезда обнародовала в личном блоге.

Нужно сказать, что ее пост не получил однозначной реакции — кому-то новый стиль артистки пришелся по вкусу, а кому-то нет.

«Ольга, Вы такая шикарная!», «Странная какая-то… не по возрасту», «Ольга — красавишна», «Зачем себя так портить, даже красота не спасает», «Олечка — куколка», «Ух, какая майка классная! Всехухоль!» — прокомментировали фолловеры.

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