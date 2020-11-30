«Мама, мамочка, мамуля!»: Орбакайте обратилась к Пугачевой в личном блоге

Певица нашла в своих архивах редкий снимок с Примадонной.

Благодаря прошедшему Дню матери российские зрители смогли познакомиться с родительницами многочисленных российских звезд. К примеру, многие были удивлены сходству актрисы Яны Поплавской и ее ближайшей родственницы. Кроме того, узнали о состоянии здоровья матери ведущей Леры Кудрявцевой, пережившей инсульт. Публичные личности поделились редкими кадрами в социальных сетях.

Не смогла пройти мимо этого праздника и Кристина Орбакайте, которая в честь события разворошила семейные архивы и нашла редкий кадр с Аллой Пугачевой. На фото она совсем девочка, а ее знаменитая мама — молодая.

«Мама, мамочка, мамуля!» — подписала артистка снимок.

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева. Фото: www.instagram.com/orbakaite_k/Его восторженно приняли многие фолловеры Кристины. «Какая обалденная фотка! Маму с праздником! Счастья вашей большой и замечательной семье!», «Вот она, та Алла, которую мы помним и любим», «Очень хорошая фотография! Так раньше было хорошо с фотоаппаратами настоящими!!!!», «Шикарная фотография. Алла Борисовна прекрасная и Кристина —прелесть», — откликнулись люди в комментариях.

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