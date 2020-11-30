«Ходит сама, говорит прекрасно»: Кудрявцева показала фото мамы после известий об инсульте

25 августа 78-летняя мама Леры Кудрявцевой отправилась в Алушту, где у нее произошел инсульт. Сразу же возникли трудности с транспортировкой Александры Ивановны в столицу, чтобы оказать ей квалифицированную помощь под присмотром дочери — у нее отнялась одна сторона полностью. Однако по прошествии времени ведущей удалось доставить родственницу в Москву.

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На День матери знаменитая блондинка опубликовала в личном блоге совместное фото с родительницей и написала о ее состоянии, которое, к счастью, стало значительно лучше.

«Мама на реабилитации, трудится. Она у меня боец и трудяга. Ходит сама, говорит прекрасно, рука, правда, пока еще не слушается, но у нас все впереди, и с ней работают потрясающие доктора», — сказала Лера.

Она заметила, что понадобится время на восстановление, но прогресс есть. Звезда призналась маме в любви и пожелала ей здоровья.

Кудрявцева Александра Ивановна вместе с мужем Львом Николаевичем Кудрявцевым всю жизнь проработала старшим научным сотрудником. Родом они из Усть-Каменогорска.

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