«Спасибо за жизнь»: Вика Цыганова поделилась редким фото с мамой

В День матери, который отмечается в России в последнее воскресенье, многие знаменитости показывают в соцсетях своих мам. Сделала это и известная исполнительница Виктория Цыганова.

Звезда разместила в Instagram совместное фото с мамой Людмилой Михайловной Жуковой. В ее лице Вика Цыганова решила поздравить с праздником всех мам России.

«Спасибо за жизнь, за ежесекундное участие в моей судьбе, благодарю за добрую, постоянную молитву», — обратилась к маме Виктория Цыганова.

Стоит отметить, что певица и ее родительница похожи друг на друга как две капли воды. Виктория как-то рассказывала, что их иногда путают поклонники.

Увы, но саму исполнительницу с Днем матери поздравлять некому. У Виктории Цыгановой нет детей. Когда-то давно звезда попала в аварию, и травмы, полученные в результате ДТП, не позволили ей стать матерью.



Впрочем, у Виктории Цыгановой есть крестные дети. А свою помощницу, которая ведет Instagram певицы, вокалистка называет своей дочкой. По крайней мере, именно так она представляет девушку публике.

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