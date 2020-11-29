Врачей Диего Марадоны подозревают в его убийстве

Аргентинские СМИ сообщают, что медиков могут привлечь к ответственности за неоказание помощи легендарному футболисту.

Власти Аргентины пытаются найти криминальный след в смерти известного футболиста Диего Марадоны. В частности, в халатном отношении к своим обязанностям подозревается медсестра, которая ухаживала за перенесшим сложную операцию Марадоной.

Сообщается, что женщина грубо нарушила инструкцию, которая предписывала ей будить спортсмена рано утром. Под подозрение попал и лечащий врач Диего Марадоны Леопольдо Луке. Как выяснилось, незадолго до смерти футболист подрался с медработником. К тому же следователям показалось очень странным, что врач выписал Марадону домой на восьмой день после операции на мозге.

Как сообщает аргентинский телеканал TN, по решению суда в клинике, где работает доктор покойного спортсмена, уже проведены обыски. Были изъяты документы и оргтехника. Власти хотят выяснить, были ли допущены ошибки в ходе лечения Диего Марадоны.

Напомним, один из самых титулованных футболистов в истории скончался 25 ноября в своем доме в Аргентине.

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Диего Марадоне было шестьдесят лет, в последнее время он тяжело болел. После смерти легендарного спортсмена в Аргентине был объявлен трехдневный траур.

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