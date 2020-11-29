«Спасибо за все»: Эмин показал молодых родителей

В день матерей музыкант поздравил свою маму.

Эмин Агаларов поделился архивными снимками со своими родителями в Instagram. На некоторых из них музыкант еще совсем юный. Таким образом он поздравил свою маму с праздником.

«Мамочка, Спасибо за все! Поздравляю всех матерей с праздником!», — написал Эмин.

Фанаты Агаларова отметили, что он очень похож на маму.

«Копия мамы, а глаза папины! Поздравляем вашу маму», — писали пользователи Сети.

Напомним, что у Эмина растут четверо детей. Старших двойняшек — Али и Микаила ему подарила Лейла Алиева. Девочку Амину музыкант удочерил, а младшую Афину ему подарила модель Алена Гаврилова. С ней Агаларов расстался в мае этого года. Причину экс-супруги не называли.

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