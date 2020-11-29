«Плачу от того, как мне плохо»: беременная Ира Пинчук из «Дома-2» сообщила о тяжелой болезни

Всего несколько дней назад бывшие участники проекта «Дом-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян были на седьмом небе от счастья. Пара узнала, что через несколько месяцев станет родителями, и просто ликовала по этому поводу – Ира и Арай давно мечтают о ребенке.
Но сейчас у беременной Пинчук совсем другое настроение. Несколько часов назад брюнетка сообщила в сторис Instagram, что ужасно себя чувствует.
«Температура, насморк, горло болит, и то в жар бросает, то в холод. Просто плачу от того, как мне плохо», — поделилась Ирина Пинчук с поклонниками.
Схожие симптомы и у избранника Ирины Арая Чобаняна. Пара сдала тест на коронавирус, и буквально несколько минут назад стал известен результат. Бывшие участники проекта «Дом-2» больны коронавирусом.
Ирина призналась, что уже чувствует себя лучше, чем несколько дней назад, но очень переживает за состояние будущего малыша. Как известно, на ранней стадии беременности болеть очень опасно.