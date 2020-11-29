«Люблю упертых»: Дарья Повереннова поддержала Ольгу Бузову после провала на «Ледниковом периоде»

Ведущая реалити-шоу «Дом-2», певица и актриса Ольга Бузова расширяет горизонты. В этом году звезда решила блеснуть новыми гранями своего таланта и попробовать себя в качестве фигуристки.

Накануне на шоу «Ледниковый период» состоялся уже девятый прокат Ольги Бузовой в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

На этот раз дуэт представил номер под композицию Ольги Бузовой «Люди не верили». Девушка призналась, что выступление было для нее очень волнительным.

«Это был особенный номер, и самый сложный для меня…», — поделилась Ольга Бузова в Instagram.

Жюри же прокат Ольги Бузовой не впечатлил, пара попала в номинацию. И уже не в первый раз. Специалисты отмечают, что Ольга на льду очень осторожничает, и до сих пор не вылетела из проекта только благодаря таланту и силе своего партнера.

Между тем, после этого выступления Ольгу Бузову поддержали не только ее преданные фанаты, готовые восторгаться даже ее движению ресниц, но и многие знаменитости. Актриса Дарья Повереннова похвалила Ольгу Бузову за умение добиваться результатов.