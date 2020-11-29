«Понаровская какая-то стала»: Алла Довлатова изменилась до неузнаваемости

Алла Довлатова, судя по всему, скоро появится в программе «Жить здорово!» «Первого канала». Звезда рассказала в Instagram, что к съемкам у Елены Малышевой ее готовили несколько человек. Довлатова побывала в СПА, у парикмахера и визажиста.

«Если бы они участвовали в чемпионате мира по «Наведению Красоты», думаю, они бы были победителями», — поделилась Алла Довлатова.

Результат работы над ней специалистов актриса и ведущая показала в Instagram. На фото позирует редкой красоты женщина, в которой, по признанию подписчиков, они с трудом узнали Аллу Довлатову.

«Ох, красота! Молодеете с каждым днем, дорогая наша», «Какая вы обворожительная», «Помолодела!», «Понаровская какая-то стала», — высказались поклонники Аллы Довлатовой.

По поводу последнего комментария звезда заметила, что ей с тринадцати лет говорят о сходстве с известной певицей Ириной Понаровской.

Сравнение с непревзойденной исполнительницей, которая обожает экспериментировать с образами, безусловно, лестно.

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