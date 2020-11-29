Зимние забавы: Тотьмянина запечатлелась с дочками от Ягудина

В день матери российские звезды решили делиться снимками со своими мамами, а те, кто уже сам познал радость материнства, – с детьми. У Татьяны Тотьмяниной подрастают две дочки от Алексея Ягудина. Старшей Лизе недавно исполнилось 11 лет, а младшей Мишель – только пять. Совместным снимком она поделилась в своем Instagram.

«С днем матери! Сколько переживаний и счастья одновременно!!!», — написала Тотьмянина.

Фанаты пожелали счастья и здоровья семье фигуристки.

Напомним, что Тотьмянина принимала участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период». На одной из тренировок она получила травму и была вынуждена покинуть проект. Алексей Ягудин является его ведущим. Пару на льду ему составила олимпийская чемпионка Алина Загитова.

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