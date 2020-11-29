«Переехали из отеля в дом»: Ольга Ушакова похвасталась роскошным особняком в Дубае

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова поделилась в Instagram невероятно красивым роликом. Звезда вместе со своими дочками гуляют по территории роскошного особняка, утопающего в зелени и цветах.

Ольга рассказала, что ближайшие несколько месяцев она и ее семья проведет в этой умопомрачительной красоте. В День матери брюнетка получила подарок мечты – зимовку в Дубае. Супруг Ольги Ушаковой с пониманием отнесся к ее желанию жить в теплой стране, пока в Москве будет бушевать зима.

«Когда я начала ныть, что ещё не хочу домой, муж предложил остаться, а я повыделывалась немного и согласилась», — поделилась телеведущая.

Напомним, у Ольги Ушаковой четыре дочери, младшей из которых всего девять месяцев. Звезда уже успела выйти из декрета, но поработав некоторое время на любимом телеканале, пришла к выводу, что взвалила на себя непосильную ношу. Ольга призналась, что ей трудно сочетать работу и заботу о семье, и вернулась в декрет.

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Через некоторое время звезда планирует вернуться к ведению эфиров, а пока наслаждается солнцем и пляжами Арабских Эмиратов.

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