«Какая волшебница»: поклонники в восторге от первой жены Олега Газманова

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. По традиции, знаменитости поздравляют своих родительниц, публикуя их снимки в микроблогах.

Раритетным фото мамы Ирины Павловны Газмановой поделился Родион Газманов. Он признался, что женщина не любит фотографироваться, потому ему пришлось разместить ее архивный снимок.

«Мама. Женщина, которая будет любить тебя всегда, абсолютно бескорыстно и далеко не всегда заслуженно. Не забывайте об этом», — написал под кадром Родион Газманов.

Фанаты наследника известного семейства принялись делать комплименты его маме.

«Какая волшебница», «Вы очень похожи на маму», «Какая она красивая… Ирина Павловна, здоровья и счастья вам», — высказываются поклонники.

Напомним, Ирина Газманова была первой женой известного исполнителя и автора песен Олега Газманова. Пара познакомилась еще во времена своего студенчества. Известно, что женщину боготворила ее свекровь. Особенно они сблизились, когда Олег развелся с Ириной ради новой любви.

Марина Муравьева стала второй женой Олега Газманова и родила ему дочку Марианну.

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