«Будни падишаха»: Пугачева в маленьком черном платье сделала массаж сыну

Максим Галкин не раз хвастался перед подписчиками умением своей жены – Алла Пугачева отлично делает массаж. Но, оказалось, Примадонна свой навык практикует далеко не только на своем муже.

В личном блоге артист показал кадры, снятые в его замке. На видео сын юмориста Гарри вальяжно возлежит на коленях матери, а та ему нежно разминает стопы. Пи этом Лиза не стоит без дела, обмахивая Гарри подушкой.

«Будни падишаха», — прокомментировал комик.

Герой ролика быстро уловил юмористический момент и после слов отца стал важно командовать: «Быстрее! Еще быстрее!» «Наш повелитель», — нежно сказала Алла Борисовна и обняла сына.

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