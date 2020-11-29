«Спасибо, что была»: Гузеева показала, как выглядела ее мама-учительница

Лариса Гузеева в День матери поделилась редким архивным кадром со своей мамой Гузеевой Альбиной Андреевной. Она всю жизнь проработала в сельской школе учителем и ушла из жизни в возрасте 86 лет.

«Ангел мой, мамочка. Любовь моя. Самая моя большая любовь. Спасибо, что была. Незабвенная. Единственная. Моя маленькая. Прекрасная моя. Каждую минуту, каждый миг помню и благословляю Небо, что ты моя. Прости, что огорчала, прости, что недодала», — написала ведущая в личном блоге.

Фолловеры звезды обратили внимание, что она очень похожа на свою родительницу. «Одно лицо», «Теперь понятно, в кого красота Ларисы», «Ларочка, у вас очень красивая мама, а вы с ней просто одно лицо», «Две красавицы, очень похожа на маму Лариса», — написали пользователи Сети.

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