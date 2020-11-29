«Мое счастье»: Ира Пингвинова из «Дома-2» впервые стала мамой

29 ноября звезда проекта «Дом-2» Ирина Пингвинова родила девочку. Малышка появилась на свет рано утром в одной из столичных клиник. О том, что она стала мамой, брюнетка сообщила в сторис Instagram.

«Мое счастье», — так Ира подписала фото из родовой палаты.

Красотка показала маленький сверточек, заботливо укрытый детским одеялом.

Роды у Иры Пингвиновой начались накануне вечером. Участница проекта записывала очередной сторис для подписчиков Instagram, как вдруг сообщила, что она почувствовала схватки.

Ирина тут же прекратила общение с поклонниками и поехала в родильный дом. А утром 29 ноября сообщила радостную новость о рождении малышки.

Стоит отметить, что ранее Ира Пингвинова планировала, что во время родов рядом с ней будет и папа дочери Дмитрий Чайков. Но буквально за несколько дней до судьбоносного события Ира и Дима расстались.

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Как выяснилось, у пары, на время декрета ушедшей с проекта, уже давно были проблемы. В порыве одной из ссор Дима Чайков сказал Ире Пингвиновой, что он рядом с ней только из-за ребенка. Терпеть такое отношение к себе участница реалити-шоу «Дом-2» не стала и выставила молодого человека за дверь.

После расставания с Димой Ира переехала к родителям, оборудовала в их квартире детскую для дочери и дожидалась начала родов в окружении близких.

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