«Поверить не могу»: Ольга Бузова устроила сюрприз сестре, вернувшейся из больницы

Анна пробыла в клинике из-за инсульта больше двух недель.

Анна Бузова, 17 дней назад пережившая инсульт, отметилась дома. Сестра ведущей «Дома-2» показала в личном блоге фото, на котором запечатлела сюрприз от мужа. Благоверный бывшей участницы телестройки Константин украсил их дом воздушными шарами, заполонив ими практически всю жилую площадь.

Кроме того, поспешила сделать презент своей сестре Ольга Бузова. Она передала родственнице огромный букет и пакет с сумкой из новой коллекции Louis Vuitton.

«Букет от моей лапы очень огромный. Я тебя очень сильно люблю, ценю и благодарю! Просто нет слов!» — обратилась Анна к Ольге в личном блоге.

Брюнетка рассказала, что ее сестра была с ней каждый день на связи, а вот навещать больных в клинике запрещено из-за коронавируса.

Увы, но оказалось, что возвращение сестры Ольги Бузовой – лишь временное, ее отпустили только на выходные. Тем не менее, девушка очень рада и этому.

«Не могу поверить своему счастью. Но дома так хорошо, вы даже представить себе не можете. У меня все хорошо, речь на 100% восстановилась. Но еще чуть-чуть надо будет потренироваться», — поведала она.

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