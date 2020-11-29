На этих нарядах «вето»: Хромченко рассказала, в чем нельзя ходить на свидание

Правило о том, что встречают по одежке пока, увы, никто не отменял. Поэтому девушки и женщины, отправляющиеся на свидание, должны продумать образ очень основательно. В эфире «Модного приговора» на Первом канале Эвелина Хромченко объяснила, в чем дамам стоит идти к своим возлюбленным и потенциальным героям сердца, а также на каких нарядах наложено модное «вето».

Стилист заметила, что на свидание нужно обязательно примерять наряды с некоторой долей флирта, а иначе мужчина будет общаться с вами словно со своим другом. Он должен читать во внешности женщины, что он ей интересен. Но тут важно не переборщить и не перейти в вульгарность или напыщенность.

«На первое свидание женщина не должна приходить слишком нарядной, а иначе мужчина может испугаться, что не потянет такую красавицу. А вот на второе – можно и нарядиться», — заметила Хромченко.

Для этой цели подойдут маленькие черные, белые и красные платья, которые сейчас в тренде.

Также важно понимать, к какому именно мужчине вы отправляетесь. Например, далеко не все представители сильной половины человечества любят экстравагантность. Чтобы избежать модных провалов, лучше обойтись нейтральным нарядом. Важен на свидании даже принт, если он мелкий и контрастный, он может отвлечь на себя все внимание. Пример такого костюма показали на подиуме шоу.

«Для свидания он не пригоден, потому что в нем есть рисунок, который мельтишит. А также в нем есть авангардная составляющая, которую нередко плохо воспринимают мужчины», — объяснила эксперт.

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