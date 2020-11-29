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«Ненавижу тебя!»: Боня публично высказалась в адрес разозлившего ее человека

Гневный пост модель опубликовала в Instagram.

«Ненавижу тебя!»: Боня публично высказалась в адрес разозлившего ее человека
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Виктория Боня решила публично высказать свое негодование. Модель опубликовала гневный пост в Instagram, который посвятила определенному человеку. Правда, имя его не назвала. В комментариях фанаты высказывали свои предположения, кто бы это мог быть, и даже просили назвать первую букву имени, но телеведущая не стала этого делать.

«Ненавижу лживых людей! Ненавижу двуличных! Ненавижу корыстных людей! Ненавижу тебя! Первый человек на свете, к кому у меня пропало все уважение. Ты олень. Сори, не могла промолчать», — написала Боня.

На днях Виктория отметила свой 41-й день рождения. В Дубае, где и прошла вечеринка с близкими друзьями, ей понадобилась помощь врачей. Правда, причину обращения к медикам телеведущая не назвала.

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