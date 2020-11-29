Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в киносаге «Звездные войны»

В воскресенье, 29 ноября, стало известно о смерти Дэвида Проуза — исполнителя одной из главных ролей фильма «Звездные войны». Об этом сообщает агент артиста — Томас Боуингтон — в своем аккаунте в Twitter.

«С большим сожалением и грустью для нас и миллионов поклонников по всему миру сообщаем, что наш Дэвид Чарльз Проуз скончался в возрасте 85 лет», — написал Боунгтон.

Напомним, что британский актер сыграл темного волшебника Дарта Вейдера. Это не первая роль отрицательного персонажа Проуза. До этого он уже успел изобразить монстра Франкенштейна в кинокартине о приключениях Джеймса Бонда «Казино Рояль». Примечательным является то, что режиссеры не считали голос усопшего устрашающим. Именно поэтому злодея Дарта Вейдера Проуз только сыграл, но не озвучивал. Голос артиста заменили голосом другого актера — Джеймса Эрла Джонса.

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