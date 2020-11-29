«Дайте папочке отдохнуть!»: жена 80-летнего Виторгана подловила мужа с маленькими дочками

58-летняя жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик не может нарадоваться своему позднему материнству. Два года назад она впервые стала родительницей прекрасной девочки Этель, прибегнув к услугам суррогатной мамы, а через год у нее появилась на свет (тем же способом) вторая наследница Клара.

Сейчас малышки подросли и стали больше времени проводить вместе. Но все-таки не могут оставаться без внимания своих родителей.

Ирина посвящает малышками практически все время, при этом старательно оберегает покой своего супруга. Недавно она запечатлела 80-летнего мужа, отдыхающего за просмотром любимых передач, к которому буквально прильнули младшие дочери.

«Дайте папочке отдохнуть, он смотрит телевизор!» — скомандовала Ирина дочкам и увела их в другую комнату.

Напомним, у Эммануила Гедеоновича есть еще двое взрослых детей Ксения и Максим, внуки и даже правнуки.

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