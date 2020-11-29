«Нужно что-то яркое рядом с лицом»: Хромченко рассказала, как хорошо выглядеть без макияжа

Женщины не всегда хотят краситься, но обычно любят выглядеть на все сто процентов.

Далеко не все женщины любят краситься каждый день. Например, в выходные дни или просто после трудного дня иногда так хочется расслабиться и забыть про краску на лице. Но в этом случае всегда существует опасность превратиться в серую мышь.

Как выглядеть привлекательно, но при этом не пользоваться средствами визажа рассказали на «Модном приговоре». Стилистическими секретами поделилась Эвелина Хромченко.

«Нужно что-то яркое рядом с лицом. Это может быть шарфик, легкая косынка, которая используется в качестве колье, может быть и самое колье (пластиковое или металлическое). Колье может быть, как внутри воротника, так и снаружи. Сегодня очень актуальны цепи и активная большая золотая или серебряная цепь (не слишком самоварная) – это ровно то, что надо», — поведала ведущая шоу.

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