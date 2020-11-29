Расплата за Новый год: социологи посчитали, сколько готовы отдать россияне за праздничную ночь

Средний чек россиян на покупки и услуги к Новому году составит 18,3 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики Superjob. Опрос состоялся с 17 по 24 ноября. Среди респондентов были люди старше 18 лет. Всего приняло участие пять тысяч человек.

Как показал социологический опрос, женщины чаще занимаются формированием бюджета на Новый год. При этом мужская чать населения страны обычно больше вкладывает денежных средств в этот самый бюджет.

Так, исследователи узнали, что 35% россиян уже запланировали ежегодные праздничные траты, 44 респондента, наоборот, решили не бросать деньги на ветер и не придавать новогодней ночи большого значения. Затруднились ответить 21 % граждан.

Традиционно столица тратит на Новый год больше остальных городов — 22,6 тысячи рублей. Далее идут Санкт-Петербург с 21,7 тысячью рублей и Самара с 20 тысячью рублей.

Напомним, что на днях состоялось открытие катка на Красной площади. Большинство знаменитостей российского шоу-бизнеса постаралось принять участие в шоу. Среди профессиональных фигуристов на свежем льду около ГУМа выступили Татьяна Навка, Алексей Ягудин, Алина Загитова и другие.

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