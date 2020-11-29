15 тысяч в сутки: стало известно, в каких условиях лечится Прилучный

Несколько дней назад стало известно, что актер Павел Прилучный попал в клинику с черепной травмой. Мужчина подтвердил в личном блоге, что имеет проблемы со здоровьем, но конкретных причин называть не стал. Однако журналисты КП узнали, что он был избит и делом уже занялась полиция.

Кроме того, корреспонденты «СтарХита» выяснили, в каких условиях артист находится в больнице. Оказывается, к Павлу приставлена охрана. Прилучному выделена отдельная палата за 15 тысяч рублей в сутки.

Несмотря на комфортные условия, звезда «Мажора» предпочитает питаться пищей из ресторанов, которую ему заказывает его возлюбленная Мирослава Карпович. Девушка, по словам очевидцев, каждый день появляется у артиста, принося ему полные пакеты со всем необходимым. Тем не менее, первым человеком, кому он сообщил о случившемся была его экс-жена Агата Муцениеце.

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