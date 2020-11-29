«Я должен поставить орленка на крыло»: Валерий Сюткин высказался о маленьком сыне

Певец Валерий Сюткин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о своем сыне Льве, который появился на свет в августе этого года.

«Могу ему ночью без проблем поменять подгузники. Он мне песенки поет. Он у нас Лев по знаку зодиака. Кричит ночью только по делу. Сынишка не позволяет расслабляться. Благодаря ему двигаюсь дальше. Все только начинается в нашей жизни. Я должен поставить орленка на крыло и много трудиться ради него, что и делаю». Валерий Сюткин

Как отметила жена Валерию Сюткина Виола, музыкант оберегает ее с сыном. «Мы довольны заботой отца, любимого мужа. Сейчас в моей жизни стирка и глажка на первом месте. Точно не расплывешься и не наберешь вес с таким темпом жизни. У нас к тому же есть опытная нянечка. Да и мы сами многое вспомнили, как надо ухаживать за ребенком», — заметила жена Сюткина.

Напомним, что всего у Валерия Сюткина от разных браков теперь четверо детей. Он счастливый многодетный отец большого семейства.

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