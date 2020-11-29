«Король пародий» Песков продал элитную квартиру в сталинской высотке и уехал жить в Подмосковье

«Король пародий» Александр Песков продал свою элитную двухуровневую квартиру в центре Москвы в сталинской высотке. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Ее стоимость составляет, по оценкам риелторов, свыше шестидесяти миллионов рублей.

Сейчас популярный артист обосновался в Подмосковье. Его новая квартира стоит всего четыре миллиона двести тысяч рублей.

«Я сижу все дни на балконе. Смотрю телевизор. Тут очень спокойно и тихо. У меня еще дом есть в закрытом элитном поселке. Квартиру в центре Москвы продал по разным причинам. Мне, если честно, было жаль оттуда уезжать. Тут двери даже не закрываю — очень тихо кругом». Александр Песков

Напомним, что в последнее время ходило много слухов о здоровье Александра Пескова, который ранее перенес тяжелую операцию. Поговаривали даже, что «король пародий» откровенно спился. Правда, сам он все подобные слухи в свой адрес отрицает.

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