«Какая красивая!»: Кабо не смогла сдержать эмоций, увидев маму Поплавской

Яну Поплавскую полюбили еще в 1977-м году после ее детской роли в фильме «Про Красную Шапочку». Характерная внешность актрисы и ее талант оставили неизгладимый след в сердцах зрителей. Как оказалось, этим качествам она обязана своей маме Евгении Юрьевне, которая тоже была актрисой Театра на Таганке и Театра им. Моссовета.

В личном блоге исполнительница главной роли в известном сказочном фильме показала в День матери фотографию своей родительницы.

«Это моя МАМА!!! В наших глазах наши мамы всегда остаются такими — прекрасными, полными сил, способными творить чудеса каждый день, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства! Преклоняюсь перед вами, мои дорогие женщины, понимаю всегда все, что вы чувствуете! Это вы героини этой жизни!» — написала она под снимком.

Многие поклонники Поплавской обратили внимание, что родственницы очень похожи. Кое-то даже принял Евгению Юрьевну за саму Яну. Не осталась незамеченной и привлекательность женщины.

«Какая красивая!» — восхитилась в комментариях мамой актрисы Ольга Кабо.

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